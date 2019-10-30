Şüpheli hareketleri ele verdi

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Şipali Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri 1 adet ruhsatsız tabanca ile ona ait fişek ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri duran bir araçta 37 yaşındaki Ü.M isimli şahsın yaptığı kontrolünde herhangi bir şey bulamadı. Şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın etrafına bakıldığında sağ arka koltuğun üzerinde 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet dolu fişek ele geçirildi. Tabanca ve fişeklere jandarma ekipleri el koyarken, şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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