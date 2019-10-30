Direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosikletli ağır yaralandı

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Bursa’da eve giderken motosikleti ile kaza yapan genç ağır yaralandı.

Kaza Çekirge semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aksam saatlerinde iş yerinden çıkıp eve gitmek isteyen Feridun A. direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletinden düştü. Düşmenin etkisi ile şuuru kapanan Feridun A.’nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Feridun A.’yı hastaneye kaldırırken, polis güvenlik tedbiri aldı. Motosikletin olay yerinden çekilmesi üzerine trafik açıldı.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

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