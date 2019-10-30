Paris Saint Germain Academy Bursa'da cumhuriyet turnuvası

Paris Saint Germain Academy Bursa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Galatasaray İstanbul Ayazağa Futbolu Okulu ile 'Cumhuriyet Turnuvası'nda' karşılaştı.

Paris Saint Germain Academy Bursa ile Galatasaray İstanbul Ayazağa Futbolu Okulu arasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 'Cumhuriyetin parlayan gelecekleri sahada' sloganıyla Cumhuriyet Turnuvası düzenlendi. 2 sahada her iki takımın U7, U9 ve U14 takımları 25'er dakikalık çift devreli müsabaka yaptı. Gençlerin futbol becerilerinin ön plana çıktığı müsabakalarda aileler ise, tribünlerde büyük heyecan yaşadı.

Paris Saint Germain Academy Bursa Heac Coach Mesut Özgür, "29 Ekim sebebiyle bir turnuva şeklinde Galatasaray Ayazağa kardeş kulübümüzle bir maç yaptık. U7, U9 ve U14 takımlarımız bugün maç yapıyor. Çocuklarımıza sosyalliği öğretmeyi amaçlıyoruz. Futbol becerilerinin yanında, kişisel gelişim ile alakalı bilgilerimizi sunuyoruz. Şu anda çok güzel işleyiş var. Avrupa standartlarında eğitim metodu uyguluyoruz. Paris Saint Germain'den mail sistemi üzerine bize antrenman metotları geliyor. Biz de çocuklarımıza bunu uygulatmaya çalışıyoruz" dedi.

Tunç Mehmetoğlu'nun babası Günay Mehmetoğlu, "Buradaki eğitim çok farklı. Daha ilk başlarda mantığa dayalı idmanlar yaptırılıyor. Eğitimi çok iyi. İstanbul'dan Galatasaraylı kardeşlerimiz geldi. Dilerim verimli turnuva olur" diye konuştu.

Ece Gülşen'in annesi Ülker Gülşen ise, "Daha önce kulüp olarak tecrübemiz yoktu. Kızım yüzme sporuyla ilgileniyordu. Afişlerde görünce buraya başladık. Velilerle konuştuğumda bize çok güzel geldi. Çok disiplinliler. Her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Pedagog destekleri var, yabancı dil eğitimi yapılıyor. Antrenmanları çok keyifli geçiyor. Kızımın futbola merakı çok. Biz takım bulamıyorduk. Futbol takımında yer almayı kızım çok istiyor" şeklinde konuştu.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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