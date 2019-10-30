Mudanyalı hafızlar icâzet aldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde genç hafızlar icâzetlerini aldı.

Güzelyalı Fatma Ana Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda hıfzlarını tamalayan öğrenciler için ilk defa, Aydınpınar Mahallesi Havva Ana Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu kursiyerleri içinse ikinci kez icazet merâsimi tertiplendi. Mudanya İmam Hatip Okulları konferans salonunda yapılan merâsime Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osnman Şahin ve Reisü’l Kurrâ Başvekili Sayın Mustafa Demirkan, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, milletvekilleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli iştirâk etti.

Sunuculuğunu Müftülük memuru Rahim Yılmaz’ın yaptığı program, İmamı Azam Cami İmam Hatibi Mustafa Hocaoğlu’nun Kur’ânı kerim tilâvetiyle başladı. Ardından hafızlığını ikmal eden 8 kız ve 11 erkek, toplam 19 genç hafız tekbirler ve salavatlar eşliğinde yerlerini aldı. Hafızların sahneye gelişleri, büyük bir coşkuyla karşılandı, kursiyer aileleri ve yakınlarına duygu dolu anlar yaşadı.

Mudanya Müftüsü E. Mehmet Soylu, Kur’anı kerimin iman esaslarından ve İslâm’ın temel kaynaklarından biri olduğunu belirterek, ”Bu itibarla ecdadımız hafızlık müessesesine büyük önem vermişler, onlara karşı ihtirâmı şiâr edinmişler ve onları yürüyen Kur’an olarak tarif etmişler. Bizler de İslâmın temel kurumlarını ayakta tutmak, eğitim ve öğretimini yaptırmak durumundayız” şeklinde konuştu.

Daha sonra genç hafızlara belge ve hediyeleri takdim edildi.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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