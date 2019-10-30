Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç kaza yaptı

Bursa'da mazot yüklü tankerden yola akan mazot kazaya sebep oldu. Çok sayıda aracın zarar gördüğü kazaya sebebiyet veren tanker şoförü kayıplara karıştı.

Kaza, sabah 07.00 sularında Yalova yolunda üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden bir tankerden yola mazot dökülmeye başladı. Mazot akan tankeri fark eden diğer sürücüler tanker sürücüsünü ikaz etmelerine rağmen, şoför yoluna devam etti. Yola akan yakıtın zemini kayganlaştırması sebebiyle çok sayıda araç kaza yaparken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle Bursaİstanbul yolunda trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri tankeri arıyor.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.