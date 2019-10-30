Bursa'nın 671 toplanma alanı hazır

AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, Bursa’daki deprem sonrası 671 toplanma alanının yeniden gözden geçirildiğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen ‘Afetlere Hazırlık Yılı Çalışmaları’ kapsamında her ay farklı konu olmak üzere 12 aya yayıldı. Ekim ayının ‘toplanma alanları’ olarak belirlenen konu üzerine basın mensupları ile bir araya gelen AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, toplanma alanları ile barınma alanlarının karıştırılmamasına dikkat çekti. Bursa’daki 671 toplanma alanın sürekli gözden geçirildiğini belirten Mumcu, “Bizler Bursa olarak çalışmalarımızı yaptık. Toplanma alanlarını belirledik. Merkez ilçelerde diğer ilçelere kadar tek tek hepsi belediye ve diğer ortak çalışanlarımızla hazırladık. Bu alanlar belediyeler tarafından belirleniyor. Bizler giderek uygunluğunu kontrol ettikten sonra halkımıza açıklıyoruz. Alanlarda sürekli yaptığımız çalışmalarla aksaklık ve eksiklikler belirlenip gideriliyor. Toplanma alanları ile barınma alanları arasında fark vardır. Toplanma alanı, vatandaşların ailesiyle ilk toplanacağı alandır. Bu boş bir alanda veya park gibi farklı bir alanda olabiliyor. Ancak barınma alanı çadır kentin oluşacağı alandır” dedi.

Müdürlüğün toplanma, barınma, konteyner alanlarının belirlenip belediyelere bildirildiğini ifade eden Mumcu, “Bunlarla ilgili sürekli çalışma içerisindeyiz. Güncellemeler yapılıp eksikler giderilmektedir. Vatandaşlarımız bulunacakları alaları edevlet üzerinden girerek görebilirler. Bunun yanı sıra afet ve acil durum ekiplerinin de toplanma bölgeleri de hazırdır. Bir afet olduğu zaman ekipler belli bir yerde toplanıp verilen koordinasyona göre hareket edeceklerdir” diye konuştu.

Bursa’nın 671 toplanma alanından 423 tanesi Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunuyor.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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