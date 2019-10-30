Babaanne konuştu: Torunumun annesi uyuşturucu bağımlısı

ALMANYA'dan geldiği Bursa'da, 11 aylık Nazar'ı babası Umut K.'nin (24) kaçırdığını iddia ederek, sosyal medyadan yardım isteyen Rebecca Sillaber (24), Almanya'da gündem oldu. Umut K.'nin annesi Hanife K. (54) ise "Rebecca Sillaber uyuşturucu kullandığı için torunuma Almanya'da sosyal hizmetler el koyacaktı. Bu nedenle Türkiye'ye geldi. Nazar'ın elinden alınacağını bile bile Almanya'ya gitmek istemesi üzerine böyle bir olay gerçekleşti" dedi.

Almanya'da yaşayan Umut K., birlikte olduğu Rebecca Sillaber ve 11 aylık çocukları Nazar'la birlikte Ağustos ayında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Çift burada yaklaşık 1 ay Umut K.'nin annesi Hanife K.'nin evinde kaldı. Ancak daha sonra Umut K., Nazar'ı da alıp, kayıplara karıştı. Rebecca Sillaber de Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Sillaber ifadesinde, "Türkiye'ye evlenmeye geldik ama burada yaşayamayacağımı anlayınca, gitmek istediğimi söyledim. Çarşıda gezerken tuvalete gittim, Umut çocuğumu alarak kayıplara karıştı" dedi.

'REBECCA UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İÇİN ALMANYA'DAN KAÇTI'

Olayın ardından Almanya'ya dönen Rebecca Sillaber, sosyal medya hesaplarından ağlayarak yayınladığı videosunda, Nazar'ın bulunması için yardım istedi. Ülkesinde gündem olan anne, çok sayıda Alman yayın organında haber oldu.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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