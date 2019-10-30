Bel fıtığının tekrarlamaması sizin elinizde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bel fıtığının tekrarlamaması sizin elinizde

İHA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, fıtığın bir daha tekrarlamaması için tedavi sonrası verilen medikal egzersizlerin düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi.

Bel fıtığının tekrarlamaması sizin elinizde

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, fıtığın bir daha tekrarlamaması için tedavi sonrası verilen medikal egzersizlerin düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi.
Bel fıtığı, günümüzde insanların en fazla şikayet ettiği rahatsızlıkların ilk sıralarında yer alıyor. Eskiden daha çok erişkinlerde görülürken artık hemen hemen her yaş grubu bireylerde rastlanabiliyor. Bel fıtığı tedavilerinde, hastalara, doğru teşhis ve doğru tedavi uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilebildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Hastalar, tedavi sonrası hiç bel fıtığı geçirmemiş gibi olmak istiyor. Ancak sadece bel ve boyun fıtıklarında değil pek çok sağlık probleminde böyle radikal sonuçlar alınamaz. Hasta tedavi öncesi bu konuda doktoru tarafından çok iyi bilgilendirilmelidir. Çünkü bel fıtığı omurganın dejeneratif bir hastalığıdır. Bu nedenle hangi yöntemle tedavi olunursa olunsun risk faktörlerinin azaltılıp, hayatın ona göre düzenlenmesi gerekmektedir. Tedavi olur iyileşirsiniz ama rahatsızlığınıza uygun yaşamak zorundasınızdır. Nasıl ki yüksek tansiyon ya da diyabet hastalığımız olduğunda tuzlu ya da tatlı tüketimine dikkat etmek zorunda isek, bel fıtığı tedavisinden sonra da hastanın kendine düşen görevleri vardır’’ dedi.
Hastanın bilinçlendirilip doğru hareket etmesi, doğru egzersizleri yapması, kilosuna dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Şahabettinoğlu, “Son yıllarda gençlerde fıtık oranı, özellikle çocukluk çağı obezitesinin hızla artması ve bilgisayar başında daha uzun zaman geçirilmesinin etkisiyle artmıştır. Eğer hastada, fıtığa bağlı idrar kaçırma, ilerleyen kas gücü kaybı gibi ameliyat gerektiren koşullar yoksa, aletli yada aletsiz (ellemanuel) fizik tedavi uygulamalarıyla hastaların sağlıklarına kavuşmaları mümkündür. Bel fıtığı tedavisinde ameliyat oranı oldukça düşüktür. Bazı hastalarda yüksek tansiyon, kalpakciğer veya şeker hastalığı da birlikte olabiliyor. Bu bir takım tedavilerin uygulanmasına engel olabiliyor. Manuel tedavide genellikle bu hastalıkların bir engel oluşturmaması önemli diğer bir avantajıdır” diye konuştu.
En iyi tedavi yönteminin ‘hastalıkları önlemek’ olduğuna dikkat çeken Dr.Şahabettinoğlu, “En güzeli bel fıtığını hiçbir zaman ameliyatlık düzeye getirmemektir. Bel fıtığınıza her ne neden olduysa tekrarı halinde yine olacaktır. Ama aynı yerden olabilir ama başka yerden olabilirsiniz. Bel fıtığı olmamak ya da geçirmiş olduğunuz rahatsızlığınızın bir daha tekrarlamaması için tedavi sonrası verilen medikal egzersizler düzenli olarak daima yapılmalı, kilo kontrolü, yürüyüş ve yüzme gibi sporlar hayatınızın bir parçası olmalı. Doktorun vereceği egzersiz programının medikal egzersiz uzmanı veya fizyoterapist eşliğinde uygulanması en ideal olanıdır” dedi.

BURSA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da servis minibüsü öğrencilerin arasına daldı...Liseli öğrencinin okul yolunda can verdiği kaza kamerada Kazada hayatını kaybeden ve futbolculuk da yapan 15 yaşındaki İskender Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı, "Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım" paylaşımı yürekleri burktu
YEREL HABERLER Bursa'da servis minibüsü öğrencilerin arasına daldı... ...
Babaanne konuştu: Torunumun annesi uyuşturucu bağımlısı
YEREL HABERLER Babaanne konuştu: Torunumun annesi uyuşturucu ...
Tavuktan otomobile kadar her şeyi çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Tavuktan otomobile kadar her şeyi çalan hırsız ...
Bursa'nın 671 toplanma alanı hazır
YEREL HABERLER Bursa'nın 671 toplanma alanı hazır
Suuçtu şelalesinde sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Suuçtu şelalesinde sonbahar güzelliği
Öğrenciler Millet Kıraathanesi’nde buluştu Kedili Tekke kitap okuyanların gözdesi oldu
YEREL HABERLER Öğrenciler Millet Kıraathanesi’nde buluştu Kedili ...
Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç kaza yaptı
YEREL HABERLER Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç ...
Tarihi milattan önceye dayanan Pazırık halısı, Bursa'da dokunuyor
YEREL HABERLER Tarihi milattan önceye dayanan Pazırık halısı, ...
Mudanyalı hafızlar icâzet aldı
YEREL HABERLER Mudanyalı hafızlar icâzet aldı
Piknik alanında akıl almaz hırsızlık
YEREL HABERLER Piknik alanında akıl almaz hırsızlık
Paris Saint Germain Academy Bursa'da cumhuriyet turnuvası
YEREL HABERLER Paris Saint Germain Academy Bursa'da cumhuriyet ...
300 ameliyat geçiren Kayra son operasyon için gün sayıyor ABD'li doktorlardan Kayra için sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER 300 ameliyat geçiren Kayra son operasyon için gün ...
Bursaspor gözünü kupaya çevirdi
YEREL HABERLER Bursaspor gözünü kupaya çevirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosikletli ...
Şüpheli hareketleri ele verdi
YEREL HABERLER Şüpheli hareketleri ele verdi
Gemlik’de Cumhuriyet coşkusu Gemlik'te Koray Avcı Cumhuriyet için sahne aldı
YEREL HABERLER Gemlik’de Cumhuriyet coşkusu Gemlik'te Koray Avcı ...
Uzak Doğu’da Bursa’ya büyük ilgi
YEREL HABERLER Uzak Doğu’da Bursa’ya büyük ilgi
Küçükbalıklı Polis Merkezi hızla yükseliyor Küçükbalıklı’ya modern karakol
YEREL HABERLER Küçükbalıklı Polis Merkezi hızla ...
20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı, hurdaya dönen aracı için hüngür hüngür ağladı
YEREL HABERLER 20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı, ...
Yargıtay'dan emsal karar: "İlk kavgayı başlatan işçi kovulur"
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar: "İlk kavgayı başlatan işçi ...
Nilüfer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşku ile kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne on binler katılırken yürüyüşün sonunda Selda Bağcan sahne aldı
YEREL HABERLER Nilüfer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşku ile ...
(Özel) Tapirlerin masaj tutkusu Bursa’da tapirlere her gün düzenli masaj yapılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Tapirlerin masaj tutkusu Bursa’da tapirlere ...
Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, sanatçı Koray Avcı ile düet yaptı
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, sanatçı Koray Avcı ...
Bursa'da yüzbinlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü
YEREL HABERLER Bursa'da yüzbinlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X