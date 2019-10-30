Karoseri sektörünün 1 numaralı fuarına Bursa imzası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Karoseri Sektörü URGE Proje üyesi firmalar, 33 ülkeden firmanın boy gösterdiği Busworld Europe Brussels 2019 Fuarı’na katıldı. Sektörün lider fuarında Bursalı firmaların ağırlığı dikkat çekti.

Türkiye’nin ihracat üssü Bursa, üretimdeki tecrübesini dış ticaretteki başarılarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Otomotiv sektörünün en önemli alanlarından biri olan karoseri sektörüne yönelik hayata geçirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi sektörün ihracat odaklı büyümesine katkı sağlıyor. Sektörün küresel arenadaki rekabetçiliğinin güçlendirilmesi hedeflenen proje ile dünyaya açılan karoseri sektörü temsilcileri Brüksel’de düzenlenen Busworld 2019 Fuarı’na katıldı. Fuara, 7 farklı şehirden 95 firma katılım stantlı katılım sağlarken; Bursa fuarda 45 firma ile temsil edildi. Fuarda BTSO liderliğinde yürütülen ‘Bursa Ticari Araç Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü URGE Proje’ üyesi 20 firma yer aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen fuarda stant açan URGE firmalarını ziyaret etti. Başkan Burkay, otomotiv sektöründe Türkiye’nin lider kenti olan Bursa’nın karoseride önemli firmalara ev sahipliği yaptığına işaret etti. Bursa’nın karoseri sektöründe 1950’li yıllardan bu yana doğal bir kümelenmeye sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel Fuar Acentesi, URGE Projesi, Ticari Safari Projelerimizin katkılarıyla şehrimizin 1.300 yeni ihracatçı kazanmasına ciddi katkı sağladık. Karoseri sektöründe de firmalarımızdan gelen talep üzerine URGE projesine hızlı bir şekilde başladık. Sektörün yeni ihracat pazarlarına açılma noktasında iştahı oldukça güçlü. Bizler de üyelerimizden aldığımız bu güçle sektörümüzün ihracat odaklı büyümesini istiyor, firmalarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, sektörün öncü fuarına 33 ülkeden 300 firmanın katıldığını söyledi. Koçaslan, “Ticaret Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz URGE projemizde 30 firma yer alıyor. Hedefimiz sektörümüzün ihracat potansiyelini güçlendirmektir. Bu konuda sektörün ciddi bir talebi var. Busworld 2019 Fuarı’ndaki Bursalı firmaların ağırlığı bunu en iyi şekilde bizlere gösteriyor. Fuarda Bursa’daki katılımcıların sayısı, çoğu ülkenin katılımcı toplamından daha fazla. Fuar, Bursa’mızın Türkiye’nin otomotiv sektörü liderliği yanı sıra karoseri, üst yapı ve tedarikçileri sektöründe de liderliği elinde tuttuğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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