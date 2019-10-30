Yıldırım'da su kesintisi

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım Arabayatağı Mahallesi, Yavuzselim Mahallesi, Ulus Mahallesi, Ulus Mahallesi sınırlarında bulunan Ankara Caddesi, Karaağaç Sokak, Su Depo Caddesi, Hastane Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar ile civarında 31.10.2019 tarihinde, 09:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Yine Yıldırım Hocataşkın Mahallesi Taşkın Sokak, Emirsultan Caddesi ve civarlarında 04.10.2019 10.10.2019 tarihleri arasında 08.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yıldırım Sinandede Mahallesi Kasım Önadım Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Volkan Caddesi, 1. Serin Sokak, 6. Ufuk Sokak, 8. Özen Sokak ve civarında da 01.11.2019 tarihinde 08.0016.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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