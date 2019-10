Ak Parti'de birlik beraberliği perçinleyen tablo Kuruluşundan bu yana Ak Parti Bursa Teşkilatı'nda görev yapan 7 Başkan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda birlik beraberlik mesajı verdi

Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana Bursa Teşkilatı'nda görev yapan 6 Başkan ve mevcut Başkan Ayhan Salman'ın Cumhurbaşkanı'nın davetiyle Ankara'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na eksiksiz katılması teşkilattaki birlik beraberliği perçinledi.

AK Parti Bursa il Başkanı Ayhan Salman, Bursa’da il başkanı olarak görev yapan Şevket Orhan, Mehmet Tunçak, Hayrettin Çakmak, Nagip Vardar, Sedat Yalçın ve Cemalettin Torun ile birlikte toplantıda özçekim yapmayı ihmal etmedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Refik Özen de, "Bursa Ak Parti teşkilatlarında görev yapan, emek harcayan ve BİR olan bir tüm il başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ak PArti İl Başkanı Ayhan Salman, sağlam bir istişare kültürüne sahip olan AK Parti’de her kademede görev alanların tek hedefinin güçlü bir Türkiye olduğuna vurgu yaparak şunları da söyledi, “AK Parti, kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisidir. Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi partimiz şahısların değil milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bizler için asıl olan, medeniyet, kültür, tarih ve kalkınma davamızın ayakta kalması ve güçlenmesidir. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman hep baki kalır. AK Parti için siyaset budur. Böyle kalmaya da devam edecektir. AK Partide görev alan tüm teşkilat mensuplarımız için önce ‘Milletim’ sonra partim en sonda ‘ben’ gelir. Bizler biliyoruz ki birlik ve beraberlik içinde olursak karşımızda duracak hiçbir güç yoktur! Ülkemizin güvenliğinden ekonomisine kadar her alanda kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde; yaptığımız istişarelerin, toplantılarımızda ortaya konan görüşlerin gerçekten çok ama çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar şehrimizde İl Başkanlığı görevini üstlenen çok değerli önceki dönem il başkanlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün Ankara'da biraraya geldik. Görüşlerimizi partimizin en yetkili organları ile paylaşıyoruz" dedi.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.