Gemlikli kadınlar harekete geçti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadınların katıldığı “Meme Kanserine Karşı Harekete Geçelim” faaliyeti renkli görüntülere sahne oldu.

Gemlik Belediyesi ve Kent Konseyi, meme kanserine karşı kadınları bilgilendirmek için Kadın Meclisi’nin öncülüğünde “zumba” yapıldı. Kadınlar stres atarken, Dr. Şadiye Çevik tarafından hastalık hakkında bilgilendirildiler. Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen programa katılan kadınlar pembe kıyafetler ile zumbaya eşlik ederken bisikletlerine de pembe balonlar bağladı.

Kadın Meclisi Başkanı Mürüvvet Günay, hastalığın kadınlar kadar erkekleri de etkilediğine dikkat çekerek, erken teşhisin öneminden bahsetti.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.