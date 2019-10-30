İnegöl'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımındaki 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Kaza, İnegöl ilçesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin T. idaresindeki 16 S 6078 plakalı servis aracıyla ile Ahmet Hamud idaresindeki 16 MA 0558 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında 16 gündür tedavi gören Ahmet Hamud yaşam mücadelesini kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:52

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YATSI 19:31

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