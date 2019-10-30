Voleybolda Bursa derbisi Büyükşehir'in

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AXA Sigorta Efeler Ligi´nin Bursa derbisinde, Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da karşılaşmayı tribünden birlikte takip etti. İnegöl Belediyespor Kulübü Başkanı Rıdvan Kocaağa, İnegöl´de sezonun ilk karşılaşması olması nedeniyle hakemlere, iki takım kaptanlarına ve maçın gözlemcisi aynı zamanda MHK üyesi Sevda Güler´e karşılaşma öncesi çiçek verdi.
İlk set karşılıklı sayılarla başladı. İnegöl Belediyespor, etkili hücumlarla teknik molayı 12-11 önde geçti. Alisson Sharifi ile sayılar bulan Bursa Büyükşehir, rakibini yakalamayı başardı: 19-19. Son bölüme girilirken Yunus Emre´nin etkili hücumları sonrasında İnegöl Belediyespor seti 25-21 kazandı.
İkinci sete ev sahibi İnegöl Belediyespor etkili başladı ve hücum üstünlüğünü ele geçirdi. Büyükşehir´in kaçırdığı servis atışları sonrasında İnegöl Belediye teknik molayı 12-9 önde geçti. Ev sahibi ekip etkili hücumlar sonrasında 4 sayılık üstünlük (17-13) buldu. Sharifi´nin servis turunda Büyükşehir, açılan farkı eritmeyi başardı: 17-16. Allison´un hücumuyla Bursa Büyükşehir rakibini yakalamayı başardı (17-17) ve ilk kez öne geçti 17-18. İnegöl Belediyespor son bölüme 20-19 önde girdi. Karşılıklı servisler sonrasında Sharifi´nin smacıyla Büyükşehir bir kez daha öne geçti: 22-23. Leonardo´nun kaçırdığı servis sonrası 24-24´lük eşitlik geldi, Cüneyt´in ace olan servisiyle İnegöl Belediyespor 25-24 öne geçti. Sharifi´nin servisleriyle Bursa Büyükşehir seti 25-27 kazandı.
Üçüncü sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Leonardo´nun hücumları, Cansın´ın blok sayılarıyla 3-0 öne geçti. İnegöl Belediye´nin servis hataları sonrasında fark giderek açılmaya başladı: 3-9. Teknik molayı Bursa Büyükşehir Belediye 7-12 önde geçti. Büyükşehir hücumlarda başarısız olunca fark erimeye başladı: 13-16. Karşılıklı blok sayılarıyla durum 14-17 oldu. Son bölüme Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-20 önde girdi. Yeşil beyazlılar üstünlüğünü sürdürdü ve seti 20-25 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.
Dördüncü sete İnegöl Belediye etkili hücumlarla başladı: 4-2. Sharifi´nin hücumlarıyla fark 1 sayıya indi: 6-5 ve servislerle durum 6-7 oldu. Karşılıklı sayılar sonrasında İnegöl Belediye teknik molayı 12-11 önde geçti. İbrahim ve Hüseyin´in üst üste blokları sonrasında sayılar 13-16´ya geldi. Setin son bölümlerinde hata yapmayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü setten 19-25 üstünlükle ayrıldı ve maçı 3-1 kazanmayı bildi.
BURSA
30 Ekim 2019 Çarşamba
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