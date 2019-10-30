Voleybolda Bursa derbisi Büyükşehir'in

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Voleybolda Bursa derbisi Büyükşehir'in

DHA


AXA Sigorta Efeler Ligi´nin Bursa derbisinde, Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da karşılaşmayı tribünden birlikte takip etti. İnegöl Belediyespor Kulübü Başkanı Rıdvan Kocaağa, İnegöl´de sezonun ilk karşılaşması olması nedeniyle hakemlere, iki takım kaptanlarına ve maçın gözlemcisi aynı zamanda MHK üyesi Sevda Güler´e karşılaşma öncesi çiçek verdi.
İlk set karşılıklı sayılarla başladı. İnegöl Belediyespor, etkili hücumlarla teknik molayı 12-11 önde geçti. Alisson Sharifi ile sayılar bulan Bursa Büyükşehir, rakibini yakalamayı başardı: 19-19. Son bölüme girilirken Yunus Emre´nin etkili hücumları sonrasında İnegöl Belediyespor seti 25-21 kazandı.
İkinci sete ev sahibi İnegöl Belediyespor etkili başladı ve hücum üstünlüğünü ele geçirdi. Büyükşehir´in kaçırdığı servis atışları sonrasında İnegöl Belediye teknik molayı 12-9 önde geçti. Ev sahibi ekip etkili hücumlar sonrasında 4 sayılık üstünlük (17-13) buldu. Sharifi´nin servis turunda Büyükşehir, açılan farkı eritmeyi başardı: 17-16. Allison´un hücumuyla Bursa Büyükşehir rakibini yakalamayı başardı (17-17) ve ilk kez öne geçti 17-18. İnegöl Belediyespor son bölüme 20-19 önde girdi. Karşılıklı servisler sonrasında Sharifi´nin smacıyla Büyükşehir bir kez daha öne geçti: 22-23. Leonardo´nun kaçırdığı servis sonrası 24-24´lük eşitlik geldi, Cüneyt´in ace olan servisiyle İnegöl Belediyespor 25-24 öne geçti. Sharifi´nin servisleriyle Bursa Büyükşehir seti 25-27 kazandı.
Üçüncü sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Leonardo´nun hücumları, Cansın´ın blok sayılarıyla 3-0 öne geçti. İnegöl Belediye´nin servis hataları sonrasında fark giderek açılmaya başladı: 3-9. Teknik molayı Bursa Büyükşehir Belediye 7-12 önde geçti. Büyükşehir hücumlarda başarısız olunca fark erimeye başladı: 13-16. Karşılıklı blok sayılarıyla durum 14-17 oldu. Son bölüme Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-20 önde girdi. Yeşil beyazlılar üstünlüğünü sürdürdü ve seti 20-25 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.
Dördüncü sete İnegöl Belediye etkili hücumlarla başladı: 4-2. Sharifi´nin hücumlarıyla fark 1 sayıya indi: 6-5 ve servislerle durum 6-7 oldu. Karşılıklı sayılar sonrasında İnegöl Belediye teknik molayı 12-11 önde geçti. İbrahim ve Hüseyin´in üst üste blokları sonrasında sayılar 13-16´ya geldi. Setin son bölümlerinde hata yapmayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü setten 19-25 üstünlükle ayrıldı ve maçı 3-1 kazanmayı bildi.

BURSA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 16 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 16 gün ...
Bursa’da dayı yeğen arasında borç kavgası: 2 yaralı Kendisinden borcunu isteyen yeğenini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Bursa’da dayı yeğen arasında borç kavgası: 2 ...
İnegöl'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnegöl'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ...
Vincin kancası yüzüne çarpan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Vincin kancası yüzüne çarpan işçi ağır yaralandı
Kopan vincin demiri suratına çarptı
YEREL HABERLER Kopan vincin demiri suratına çarptı
Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor: 1-3 (Ziraat Türkiye Kupası)
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor: 1-3 (Ziraat ...
Gemlikli kadınlar harekete geçti
YEREL HABERLER Gemlikli kadınlar harekete geçti
Almanya’da gündem olan Nazar bebeğin babaannesi konuştu Hanife K.: “Çocuk kaçırma diye bir şey yok”
YEREL HABERLER Almanya’da gündem olan Nazar bebeğin babaannesi ...
Servis minibüsü, kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Servis minibüsü, kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 1 ...
Kardeşi ve kuzenini taşla yaraladı
YEREL HABERLER Kardeşi ve kuzenini taşla yaraladı
Pazardan dönen yaşlılara öyle bir sürpriz yaptılar ki...Kimse inanamadı Bursa'da Kızılaylı gençler, pazardan alışveriş yapıp elleri dolu olan yaşlıların eşyalarını evine kadar taşıyarak "insanlık ölmemiş" dedirtti
YEREL HABERLER Pazardan dönen yaşlılara öyle bir sürpriz yaptılar ki. ...
Servis minibüsü, kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü, kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 1 ...
Ak Parti'de birlik beraberliği perçinleyen tablo Kuruluşundan bu yana Ak Parti Bursa Teşkilatı'nda görev yapan 7 Başkan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda birlik beraberlik mesajı verdi
YEREL HABERLER Ak Parti'de birlik beraberliği perçinleyen ...
Genç yetenekler kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Genç yetenekler kahkahaya boğdu
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da su kesintisi
ÜÇGE stajyerlerini sınava hazırlıyor
YEREL HABERLER ÜÇGE stajyerlerini sınava hazırlıyor
Prof. Şahin: “Edebiyat yapmak, sözü kısaltmaktır”
YEREL HABERLER Prof. Şahin: “Edebiyat yapmak, sözü kısaltmaktır”
Okulda yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Okulda yangın tatbikatı
Karoseri sektörünün 1 numaralı fuarına Bursa imzası
YEREL HABERLER Karoseri sektörünün 1 numaralı fuarına Bursa imzası
Nilüfer’de sahne tiyatro severlerin
YEREL HABERLER Nilüfer’de sahne tiyatro severlerin
Bel fıtığının tekrarlamaması sizin elinizde
YEREL HABERLER Bel fıtığının tekrarlamaması sizin elinizde
Bursa'da servis minibüsü öğrencilerin arasına daldı...Liseli öğrencinin okul yolunda can verdiği kaza kamerada Kazada hayatını kaybeden ve futbolculuk da yapan 15 yaşındaki İskender Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı, "Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım" paylaşımı yürekleri burktu
YEREL HABERLER Bursa'da servis minibüsü öğrencilerin arasına daldı... ...
Babaanne konuştu: Torunumun annesi uyuşturucu bağımlısı
YEREL HABERLER Babaanne konuştu: Torunumun annesi uyuşturucu ...
Tavuktan otomobile kadar her şeyi çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Tavuktan otomobile kadar her şeyi çalan hırsız ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X