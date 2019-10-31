Ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi

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BURSA'da, ağabeyi Suat Atılgan (31) ile tartışan Hasan Atılgan (28), önce evdeki eşyaları 4'üncü kattan attı, ardından evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Ağabeyi Suat Atılgan ile bilinmeyen nedenle tartışan Hasan Atılgan, evdeki eşyaları 4'üncü kattan attıktan sonra evi ateşe verdi. Dumanı fark eden apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Hasibe S.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, evi ateşe verdikten sonra kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.



BURSA 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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