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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eşi, 2 çocuğu ve babasını öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı

DHA

BURSA'da, eşi, 2 çocuğu ve babasını tabancayla vurarark öldüren Hamza Sakin'in (42) akli dengesi yerinde çıktı. Hakkında 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık, mahkeme başkanının okuduğu rapora, avukatları aracılığıyla itiraz edeceğini söyledi. 

BURSA'da, eşi, 2 çocuğu ve babasını tabancayla vurarark öldüren Hamza Sakin'in (42) akli dengesi yerinde çıktı. Hakkında 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık, mahkeme başkanının okuduğu rapora, avukatları aracılığıyla itiraz edeceğini söyledi. 
Olay, geçen yıl mayıs ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hamza Sakin, eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte babası Hasan Sakin'in (65) evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen Hamza Sakin, iftar vakti, bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda 2 şarjör kurşun sıktığı belirlenen Hamza Sakin, sorgusunun ardından tutuklandı. Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.
'KENDİMİ KAYBETTİM,TABANCAMI ÇIKARIP ATEŞLEDİM'
Yargılaması devam eden duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan katıldı. Sanık Sakin, "Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğlana bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum" savunmasını tekrarladı.
AKLİ DENGESİ YERİNDE
Mahkeme başkanı, sanık için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen sağlık raporunun kendilerine ulaştığını bildirdi. Raporda, Sakin´in akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiğini kaydetti. Bunun üzerine söz alan sanık, "Rapora avukatlarım aracılığı ile itiraz edeceğim" dedi. Sanık avukatlarının ek savunma talebinde bulunduğu duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan, sanığın, akli dengesinin yerinde olduğunun raporla belirlendiğini, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Duruşma, erteledi.  

BURSA

31 Ekim 2019 Perşembe

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