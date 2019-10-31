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Susurluk Çayı'nda balıklar, kıyıya vurdu

DHA

BURSA Mustafakemalpaşa'dan geçen Susurluk Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri, ilçe sakinlerini tedirgin etti. Bölge sakinleri, her yıl ekim ayında balıkların kıyıya vurduğunu belirterek, önlem almasını istedi.

BURSA Mustafakemalpaşa'dan geçen Susurluk Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri, ilçe sakinlerini tedirgin etti. Bölge sakinleri, her yıl ekim ayında balıkların kıyıya vurduğunu belirterek, önlem almasını istedi.
Mustafakemalpaşa'dan geçerek, Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Susurluk Çayı'nda, toplu balık ölümleri meydana geldi. Çeltikçi Mahallesi'nden geçen çaydaki balıklar, kıyıya vurdu. Balık ölümleri, mahalleliyi tedirgin ederken, bazı kişilerin, balıkları çuvallara doldurduğu görüldü. Her yıl ekim ayında balıkların kıyıya vurduğunu belirten bölge sakinleri, ağır koku olduğunu ve çevrenin de kirlendiğini söyledi. 
'FABRİKA ATIKLARI YÜZÜNDEN BALIKLAR ÖLÜYOR'
Susurluk Çayı'nın, mahallelerinin içinden geçtiğini belirten Çeltikçi Mahallesi'nin muhtarı Rasim Acar, "Balık ölümleri var. Deremiz, atık dere haline gelmiştir. Her yıl bu aylarda, yukarıdaki fabrikaların atık maddelerinden dolayı balık ölümleri yaşanmaktadır. 1520 yıldan beri bu şekilde ölümler, artarak devam ediyor. Biz bütün yetkilileri aradık. Bu yıl da geldiler, numune alarak, analize geldiler ama neticelenmedi. Vatandaşlarımız da bu konuda bilinçli değil. Ölmek üzere olan balıkları toplayıp, evine götürüp, çoluk çocuğu ile yemeye çalışıyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.
Karacabey'de yaşayan Hasan Balças ise yıllardan beri bu mevsimde balık ölümleri olduğunu belirterek, "Biz doğayı farkında olmadan öldürüyoruz. Marmara Denizi'ne giden bu kimyasal atıklar, Nilüfer Çayı'ndan, Uluabat ve Manyas göllerinden gelen bu kirli atıklar, olduğu gibi dünyaca ünlü Karacabey Longozu´na ulaşıyor. Orada zehirli atıkların tortulları kalıyor. O güzelim ormanlar zaman içeinde yok olmaya mahkum" dedi. 
'ÇEVRE KİRLENİRSE İNSAN KİRLENİR'
Dernek olarak 2017'den beri balık ölümleriyle mücadele ettiklerini söyleyen DOĞADER Karacabey Temsilcisi Murat Kahraman da "Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar var. İmzalar topladık, yetkililere haber verdik. Bu sorunun önüne bir türlü geçemedik. Bu dereye karışan fabrikaların atıkları var. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz. Bu fabrikayı denetleyenler, ÇED raporlarını hazırlayanlar var. Bunlar neye göre bu raporları düzenliyorlar? Burada su kirleniyorsa çevre de kirleniyor. Çevre kirleniyorsa insan da kirlenir. Çiftçimiz bu sudan sulama yapıyor, hayvancımız buradan su içiriyor. Bu balığı öldürüyorsa biz insanlara da zarar verecektir" diye konuştu. 

BURSA

31 Ekim 2019 Perşembe

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