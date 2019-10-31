Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı Bursa'da torbacılara darbe: 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında yapılan aramalarda, 3 kilogram metamfetamin, 15 gram esrar, 18 adet ectasy tablet, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen bir miktar para ele geçirildi.

22 şahıstan 11’i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. 4 şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si kadın 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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