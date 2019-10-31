Büyükşehir’in gecesi gündüzü yok

Bursa’nın daha sağlıklı ve estetik bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir trafiğini olumsuz etkilememek için çalışmaların büyük bölümünü gece hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri yol süpürge araçları, mobil temizlik ekipleri ve 153 ani müdahale ekipleriyle ana arterlerde, yol kenarlarında ve tretuvarlarda gece boyunca temizlik yapıyor. Yoğun araç trafiği sebebiyle gündüz saatinde yapılamayan çalışmalar, ana arterler, batçıklar, köprülü kavşaklar, meydanlar, tarihi ve turistik bölgelerde sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde, estetik görünen bir Bursa için tüm ana arterler özel, modern temizlik araçları ve işinin ehli mobil temizlik ekiplerince temizleniyor. Basınçlı yıkama araçlarıyla meydanlar, kaldırımlar, tüneller, oto bariyer sistemleri, demir korkuluklar yıkanıyor. Duvar yazıları, kâğıt afişler temizlenip görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.