Büyükşehir’in gecesi gündüzü yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir’in gecesi gündüzü yok

İHA

Bursa'nın daha sağlıklı ve estetik bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir trafiğini olumsuz etkilememek için çalışmaların büyük bölümünü gece hayata geçiriyor.

Büyükşehir’in gecesi gündüzü yok

Bursa’nın daha sağlıklı ve estetik bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir trafiğini olumsuz etkilememek için çalışmaların büyük bölümünü gece hayata geçiriyor.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri yol süpürge araçları, mobil temizlik ekipleri ve 153 ani müdahale ekipleriyle ana arterlerde, yol kenarlarında ve tretuvarlarda gece boyunca temizlik yapıyor. Yoğun araç trafiği sebebiyle gündüz saatinde yapılamayan çalışmalar, ana arterler, batçıklar, köprülü kavşaklar, meydanlar, tarihi ve turistik bölgelerde sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.
Çalışmalar çerçevesinde, estetik görünen bir Bursa için tüm ana arterler özel, modern temizlik araçları ve işinin ehli mobil temizlik ekiplerince temizleniyor. Basınçlı yıkama araçlarıyla meydanlar, kaldırımlar, tüneller, oto bariyer sistemleri, demir korkuluklar yıkanıyor. Duvar yazıları, kâğıt afişler temizlenip görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor.

BURSA

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

25 porsiyon döneri yemek için yarıştılar Bursa’da 25 porsiyon döner yiyenine altın verilen yarışmada renkli görüntüler yaşandı
YEREL HABERLER 25 porsiyon döneri yemek için yarıştılar Bursa’da 25 ...
Osmangazi’den çocuklara özel senfoni konseri
YEREL HABERLER Osmangazi’den çocuklara özel senfoni konseri
Gürsu'nun caddeleri ışıldıyor
YEREL HABERLER Gürsu'nun caddeleri ışıldıyor
Okçular hedefi 12'den vurdu
YEREL HABERLER Okçular hedefi 12'den vurdu
BUSMEK Arnavutluk’taki Türkiye Günlerinde
YEREL HABERLER BUSMEK Arnavutluk’taki Türkiye Günlerinde
OSMEK kursiyerlerine meme kanseri semineri
YEREL HABERLER OSMEK kursiyerlerine meme kanseri semineri
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı Bursa'da torbacılara darbe: 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı Bursa'da ...
Mehmetçiğe Bursa’dan moral mektubu
YEREL HABERLER Mehmetçiğe Bursa’dan moral mektubu
Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı
YEREL HABERLER Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı
Susurluk Çayı'nda balıklar, kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Susurluk Çayı'nda balıklar, kıyıya vurdu
Eşi, 2 çocuğu ve babasını öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı
YEREL HABERLER Eşi, 2 çocuğu ve babasını öldüren sanığın akli ...
4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktı İftar sofrasında 4 aile ferdini öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı
YEREL HABERLER 4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktı İftar sofrasında 4 ...
Bursa’da çevre felaketi...Binlercesi ölü bulundu Toplu balık ölümleri vatandaşı tedirgin ediyor Susurluk çayı toplu balık ölümleri yaşandı
YEREL HABERLER Bursa’da çevre felaketi...Binlercesi ölü ...
İş yerinde silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER İş yerinde silahlı kavga: 1 yaralı
Market sahibi, alkollü müşterisini bacaklarından vurdu
YEREL HABERLER Market sahibi, alkollü müşterisini bacaklarından ...
Ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Ağabeyine kızdı, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi ...
Kavga ettiği kardeşini içeri kilitleyip evi yakıp kaçtı Evde kilitli kalan kardeş kurtarılırken, şüpheli sokak ortasında alev alan elbiseleri çıkararak kaçtı
YEREL HABERLER Kavga ettiği kardeşini içeri kilitleyip evi yakıp ...
Voleybolda Bursa derbisi Büyükşehir'in
YEREL HABERLER Voleybolda Bursa derbisi Büyükşehir'in
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 16 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 16 gün ...
Bursa’da dayı yeğen arasında borç kavgası: 2 yaralı Kendisinden borcunu isteyen yeğenini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Bursa’da dayı yeğen arasında borç kavgası: 2 ...
İnegöl'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnegöl'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ...
Vincin kancası yüzüne çarpan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Vincin kancası yüzüne çarpan işçi ağır yaralandı
Kopan vincin demiri suratına çarptı
YEREL HABERLER Kopan vincin demiri suratına çarptı
Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor: 1-3 (Ziraat Türkiye Kupası)
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor: 1-3 (Ziraat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X