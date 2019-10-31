Okçular hedefi 12'den vurdu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Yarışması’nda takım halinde şampiyon oldu.

Bursa Okçuluk İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 96.Yıl Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Yarışması’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor rüzgarı esti. 2829 Ekim tarihlerinde Osmangazi Çok Amaçlı Spor Tesisleri’nde yapılan organizasyonda Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Olimpik Yay kategorilerinde Şevval Arslan ile 1 birincilik, 1 ikincilik, Ceren Koçur ile 1 birincilik, 1 ikincilik, Zeynep Bilbey ile 1 üçüncülük ve Bedirhan Çakmakçı ile 1 ikincilik madalyası kazandı. Makaralı Yay kategorilerinde Sıla Kayrak ile 1 birincilik 1 üçüncülük, Ali Eren Yalçın ile 2 üçüncülük ve Üstüncan Tütüncü ile bir ikincilik madalyası kazanan yeşil beyazlılar karışık olimpik yay ve karışık makaralı yay takım kategorilerinde zirvede yer aldı.

Genel toplamda 4 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 96. Yıl Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Yarışması’nda takım halinde Bursa Şampiyonu oldu.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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