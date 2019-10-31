Osmangazi’den Yunuseli’ne örnek proje Yunuseli Kapalı Pazar Yeri yükseliyor

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi’nde otopark ve pazar yerini bünyesinde barındıracak şekilde inşâ ettiği Kapalı Pazar Alanı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşâ edilen kapalı pazar yeri, bölgeyi modernleştirmek ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için tasarlandı.

Osmangazi Belediyesi, yürüttüğü planlı yapılaşma ile Bursa’nın yeni câzibe merkezi hâline getirdiği Yunuseli Mahallesi’nde örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yeni imar yolları, yeşil alanlar, planlı konut projeleri ile hızla gelişen bölgede örnek şehirleşmenin yolunu açan Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı’nda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Pazar yeri ve otopark inşaatından birinci kısım kolonların betonarme imalâtları ile tabliyenin demir imalâtları tamamlanarak, beton döküm işlemi için hazır hale getirildi. Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşâ edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı’nın üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 130 pazar tezgâhı kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek. Kaba inşaatı devam eden kapalı pazar alanı ve otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin âhengini bozan pazar alanlarını yeniden düzenleyerek, alışveriş anlayışına konfor ve kalite getirdiklerini söyledi. Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçenin dört bir yerine kapalı pazar yerleri inşâ ettiklerini belirten Başkan Dündar, “Yunuseli, planlı yapılaşması ile Osmangazi’nin yeni gelişim bölgesi. Hızla gelişen bu bölgemize, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir tesis inşâ ediyoruz. Üstü otopark olacak bu tesisimizin alt katı ise pazar alanı olarak hizmet verecek. 3 dönüm alan üzerine inşa edilen bu tesis, mimarisiyle pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği olacak” dedi.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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