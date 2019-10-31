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Kültürlerarası Hemşirelik kavramı BUÜ’de ele alınıyor

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, U.Ü. Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği ve Kültürlerarası Hemşirelik Derneği işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi başladı.

Kültürlerarası Hemşirelik kavramı BUÜ’de ele alınıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, U.Ü. Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği ve Kültürlerarası Hemşirelik Derneği işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi başladı.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi’nde ulusal ve uluslararası bilim insanları kültürlerarası hemşirelik kavramını ele alacak. 31 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında devam edecek etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, Kültürlerarası Hemşirelik Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kongre açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, düzenlenen kongrenin konusu itibariyle büyük bir önem taşıdığına işaret etti. İnsana insan olarak bakmanın, dini ve etnik kökeni ne olursa olsun Türk insanının kültürel genlerinde bulunduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “İnsana muamele ederken, objektif olgular yerine duygularla hareket etmek gerçekten çok önemli bir unsurdur. Bu faaliyeti; dini, inancı, felsefesi, kültürü ve etnik kökeni ne olursa olsun insana insan olarak bakmak, bizim geleneksel kültürümüzde, özellikle tasavvuf kültürümüzde Hz. İnsan olarak değerlendirmek anlayışının bir yansıması olarak görüyorum. Seçilen konudan dolayı tüm düzenleme kurulunu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uzun ve meşakkatli bir hazırlık süreci olduğunu biliyorum. Kongrenin icra edilmesine katkı sunan, destek veren ve hizmet eden tüm arkadaşlara tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu ise kongrenin 2 konferans, 6 panel, 6 sözel ve 1 poster bildiri oturumundan oluştuğunu açıkladı. Kongrenin bilimsel programında alanında uzman toplamda 28 davetli konuşmacının yer aldığını söyleyen Dekan Prof. Dr. Özyazıcıoğlu, “Kongremiz, kültürlerarası bakım standartlarını geliştirmek, güncel yaklaşımları paylaşmak maksadıyla bu yıl kültürel ve tarihi dokusuyla UNİCEF Dünya Mirası Listesi’ne giren Bursa’mızda gerçekleştirilmektedir. Kongremizde kültürlerarası hemşirelik bakım ve kültürel yeterlilik konularında çalışan araştırmacılar, bilim insanları, hemşireler ve öğrencileri bir araya getireceğiz. Fikir, deneyim ve araştırma sonuçlarını sunacağız. Kongremizin temel amacı, günümüz sağlık bakım politikaları içerisinde bireylere sunulan bakım kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir” dedi.
Kongre Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı ve Kültürlerarası Hemşirelik Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi de konuşmasında sağlık turizminin ülke ekonomisi açısından önemine değindi. Türkiye’nin sağlık turizmi sıralamasında dünya genelinde 5. sırada yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, 2050 yılında Türkiye’nin en önemli ekonomik gelir kalemleri arasında sağlık turizminin yer alacağının altını çizdi. Tanrıverdi, şifa bulmak için Türkiye’ye gelen insanların kendi kültürlerine uygun bir hizmet almak istediklerini belirtti.

BURSA

31 Ekim 2019 Perşembe

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