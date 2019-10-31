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İş arayanla iş verenler buluşacak

İHA

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş arayanlarla iş verenleri 212223 Kasım tarihlerinde bir araya getirecek.

İş arayanla iş verenler buluşacak

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş arayanlarla iş verenleri 212223 Kasım tarihlerinde bir araya getirecek.
İstihdama önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız (BTSO), Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (Bursa İŞKUR), iş arayanlar, işverenler ve ilgili kurumları bir araya getirerek, iş gücü piyasasını güçlendirecek ola 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek. BİİB 2019, istihdam seferberliği kapsamında 'Burası Bursa, Burada İş Var' sloganıyla yüzlerce İK profesyonelini; binlerce iş arayanı bir araya getirecek. 212223 Kasım 2019 tarihlerinde Merinos AKKM ’de gerçekleştirilecek olan buluşmada ayrıca seminerlerle kişisel gelişimlere katkı sağlayacak.

BURSA

31 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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