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Eski Bursalılar Grubu, 81 bin üyesiyle Bursa'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor

İHA

Bursa'da 81 bini aşan üye sayısıyla Facebook'ta örgütlenen "Eski Bursalılar Burada" Grubu geleneksel 29 Ekim toplantısını Kültürpark Orman Çay Bahçesi'nde yaptı.

Eski Bursalılar Grubu, 81 bin üyesiyle Bursa'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor

Bursa'da 81 bini aşan üye sayısıyla Facebook'ta örgütlenen "Eski Bursalılar Burada" Grubu geleneksel 29 Ekim toplantısını Kültürpark Orman Çay Bahçesi'nde yaptı.
Toplantı yüzlerce üyenin katılımı ile büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Grup Kurucusu İnşaat Yüksek Mühendisi Kemal Müezzinoğlu, "Eski Bursalılar Burada" Grubu'nun sadece hemşehri grubu olmadığını belirterek," Bu topluluk Cumhuriyet ve Atatürk'tür. Bir araya gelmekten; bayramlaşma ve tanışmaktan mutluyuz, Bursa’mızın tarihine,doğasına, tüm güzelliklerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz, grubumuza desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.
Şehit ve gaziler için saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı ve Andımız büyük bir coşku ile okundu. Lokma ikramı, drone ile katılımcıların görüntülenmesi ve topluca fotoğraf çekimi sonrası 23 Nisan 2020'de tekrar bir araya gelmek üzere grup üyeleri toplantıdan ayrıldılar.

BURSA

31 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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