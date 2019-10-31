UPB’nin Patent Vekilliği Sınavı Hazırlık Eğitimleri başladı

Uluslararası Patent Birliği (UPB) tarafından organize edilen ‘2019 Patent Vekilliği Sınavı Hazırlık Eğitimi Programı’ başladı. Toplam 4 gün sürecek programda katılımcılar 16 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan ‘Patent Vekilliği Sınavı’na hazırlanacak.

UPB, Türk Patent Ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 16 Kasım tarihinde Ankara’da yapılacak olan ‘Patent Vekilliği Sınavı’ için detaylı bir hazırlık eğitimi programı gerçekleştiriyor. BTSO Butgem ev sahipliliğinde başlatılan programda; UPB Yönetim Kurulu Başkanı, Patent & Marka Vekili ve Avrupa Patent Vekili Erdem Kaya, Patent ve Marka Vekili Av. Dincer Tomruk ile Patent & Marka Vekili Av. Erdem Turan tarafından katılımcılara detaylı bir eğitim verilecek.

Tüm konular detaylarıyla ele alınacak

Hazırlık Eğitim Programı’nın açılışında konuşan UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya; eğitimin ilk gününde katılımcılara Fikri Haklarla ilgili kısa bir temel bilgilendirme yapılacağını söyledi. Ardından ‘PatentFaydalı Model’ konusunu ele alacaklarını belirten Erdem Kaya; “Tüm konular detaylı olarak anlatılacak. İkinci gün ‘Tasarımlar ve Entegre Devre Topoğrafları’ kavramı tüm boyutları ile ele alınacak, üçüncü günü ise ‘Hukuk ve Mevzuattaki Ortak Konular’ anlatılacak. Programın son gününde ise ‘Geçmiş Yıllara Ait Soru Çözümleri” gerçekleştirilecek ve katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılacak” şeklinde konuştu.

Katılımcılara sertifika takdim edilecek

Tüm anlatımların gerekli yerlerde uygulamadan örneklerle ve ilgili mevzuatlara atıflarla destekleneceği vurgulayan UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, etkinlikte yapılacak tüm sunumların da katılımcılarla eğitim öncesi paylaşılacağını ve programın sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edeceklerinin bilgisini verdi.

Program içerisinde Patent ve Marka Vekili Av. Dincer Tomruk ile Patent & Marka Vekili Av. Erdem Turan da sunumları ile katılımcıları bilgilendirecek.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.