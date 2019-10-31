Bursa'da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve sahil kesimleri başta olmak üzere bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceği yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda; rüzgarın özellikle Bursa'nın sahil kesimleri başta olmak üzere, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 (5075 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın cuma gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

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