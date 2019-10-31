Türkiye Şampiyonu olan ADS Squash başarısını Nilüfer ile paylaştı

Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Şampiyonası'na Gençler Kategorisi’nde katılan ve Türkiye Şampiyonu olan ADS Squash Spor Kulübü, elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu sonrası, başarılarını Nilüfer Belediyesi ile paylaştı.

ADS Squash Spor Kulübü Başkanı Şerafeddin Özcan, teknik heyet ve sporcular, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evin’de gerçekleşen ziyarette konukları Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ağırladı. Elde ettikleri başarıdan dolayı kulüp idarecileri ve sporcuları kutlayan Sibel Özer, kurum olarak her zaman sporu desteklediklerini belirtti. Spor ve sanat kenti Nilüfer’de elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Özer, ADS Squash Spor Kulübü’ne çalışmalarında başarılar diledi.

“Milli takıma aday gösterildik"

Misafirperverliğinden dolayı Sibel Özer’e teşekkür eden Kulüp Başkanı Şerafeddin Özcan ve idareciler, Bursa ve Nilüfer’i en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Kulüp Başkanı Özcan, 1620 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Şampiyonası’nda 6 kulüp ve 150 sporcu ile mücadele ettiklerini, ADS Squash Spor Kulübü olarak, Türkiye Şampiyonluğu ve çeşitli yaş gruplarında bir sporcuyla birincilik, iki sporcuyla ikincilik ve 4 sporcuyla üçüncülük elde ettikleri başarılardan dolayı milli takıma aday gösterildiklerini vurguladı.

“Yola devam"

ADS Squash Kulübü Antrenörü Süleyman Gülaşlar da, daha önce Nilüfer Belediyespor Kulübü bünyesinde bulunan lisanlı sporcuların, geçmiş dönemlerde yapılan 7 farklı faaliyette uluslararası başarılara imza attıklarını, Sırbistan ve Ukrayna'da yapılan yarışmalarda da sporcuları Pelin Akkan ile dördüncülük aldıklarını söyledi. Gülaşlar, 'Yola devam' sloganı ile takım oyuncularını daha üst sıralara taşımak, Türk bayrağını dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandırmak istediklerini ifade etti.

Dereceye giren sporcular

GU11 Türkiye 2.si Pelin Akkan

GU11 Türkiye 3.sü Asya Melek Sözer

GU11 Türkiye 4.sü Sıla Yıldırım

BU11 Türkiye 4.sü A.Eymen Çavuşoğlu

GU 13 Türkiye 3.sü Doğa Kasnak

GU 15 Türkiye 1.si Tuana Karaca

GU 15 Türkiye 2.si Selenay Kılıç

BU 15 Türkiye 3.sü Mustafa Berat Özcan

BU 15 Türkiye 4.sü Eren Nazmi Demirel

BU 15 Türkiye 5.si Ertuğrul Özen

BU 15 Türkiye7.si Yusuf Bera Arık

BU15 Türkiye 8.si Doğukan Akkan

GU 17 Türkiye 3.sü Zeynep Ayda Özkan

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