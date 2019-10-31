Fatih Sultan Mehmet Bulvarı trafiğe kapanacak

Bursa'da gerçekleştirilecek olan 44. Yeşil Bursa Rallisi özel seyirci etabı sebebiyle 1 Kasım 2019 Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı araç trafiğine kapatılacak.

44. Yeşil Bursa Rallisi özel seyirci etabının 01 Kasım 2019 tarihinde 16.00 20.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yapılacak. Saat 14 ile 21 arasında Tuna Kavşağı Akuğur lambalar ile Fatih Sultan Mehmet Cami kavşağı arasında yapılacak olan etkinliği sebebiyle bu saatler arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Bu istikameti kullanacak olan araç sürücüleri, alternatif güzergâh olarak Mudanya, İzmir ya da Ankara yolu istikametlerini kullanmalarının uygun olacak.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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