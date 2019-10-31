Oyuncu Reha Özcan, öğrencilerle bir araya geldi

OYUNCU Reha Özcan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel okul öğrencileriyle buluşarak, oyunculuk ve mesleki tercihler hakkında pek çok konuya değindi.

Son dönemde gündemde olan 'Mucize Doktor' isimli dizide Başhekim Adil Hoca rolüyle dikkat çeken oyuncu Reha Özcan, Gemlik'te bulunan özel okulda öğrencilerle buluşarak oyunculuk ve mesleki tercihler hakkında pek çok konuya değindi. Özcan, bir dönem Gemlik'te yaşadığını ve Gemlik'te olmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğinin de altını çizdi.

İlk olarak eğitim konusuna değinen Özcan, ''Eğitim kişiye özel olmalı. Sanırım Finlandiya dışında her ülkede eğitim bu şekilde veriliyor. Daha çok konuşmaya, paylaşmaya, öğrendiklerini hayatın içinde uygulamaya ben 35 yaşımda başladım. Her şeyi taklitle anlatıyoruz. Abartıyor ve duygusal bakıyoruz. Bu de gerçekçilikten bizleri uzaklaştırıyor. Yine 35 yaşımda bir şeye uyandım, maymunluğun bittiği yerde oyunculuk başlıyor. Konservatuarda dört buçuk sene hocalık yapmama rağmen, eğitim almaya devam ediyorum. Bizde yaptığını gösterme hastalığı var. Oyunculukta da aynı şekilde'' dedi.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİ TANER ÖLMEZ İÇİN TERCİH ETTİM

Dizi ile alakalı soruya da cevap veren Reha Özcan, ''Bizim umuda ihtiyacımız var. Ötekileştiren, uzaklaştıran, fiziki anlamda yokmuş gibi sayılan insanları göstermemiz lazım ki umut olsun. Mucize Doktor bu anlamda çok özeldi. Dedim 'boş verin, Ali gibi oyuncuyu bulamazsınız' diye düşündüm. Başka bir rol ile görüşüyordum. Taner Ölmez'in oynadığını duyunca, hepsini iptal etmelerini söyledim ve kabul ettim. Gelen işleri çok seçiyorum. Sinemayı da, tiyatroyu da seçerek kabul ediyorum. Topluma faydası, başkaldırısı veya önerisi olmalı'' şeklinde konuştu.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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