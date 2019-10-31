Kuşlara bakmaya çıktı, çatıdan düştü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kuşlara bakmak için çatıya çıkan genç, dengesini kaybedince aşağı düştü. Ölümden dönen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Deydinler Mahallesinde meydana geldi. 22 yaşındaki Ufuk A, evlerin üzerinde bulunan çatıdaki kuşlara bakmak için çıktı. Kuşlarla ilgilenen genç dengesi kaybedince metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç burada tedavi altına alındı. Ufuk A'nın kolunda kırıklar meydana geldiği, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.