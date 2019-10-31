Kaymakam Seyitoğlu'ndan Yağlı Tohumlar Tarım Kooperatifine ziyaret

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

Bursa’nın Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, ilçede faaliyet gösteren kooperatifi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde incelemelerde bulunan Kaymakam Suat Seyitoğlu, “Türkiye’nin önemli tarım arazilerine sahip olan ve yetiştirdiği birçok kaliteli ürünü ülkemiz ve dünya pazarına gönderen Yenişehir ilçemiz tarım anlamında çok önemli bir yerdedir. Bu anlamda ilçe çiftçisine önemli hizmet ve kolaylıklar sağlayan Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde incelemelerde bulunarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Güzel işler yapan, ilçe halkının takdirini kazanan yönetim kurulu ve personeli tebrik ediyorum” diye konuştu.

S.S. 307 Sayılı Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, “Kooperatifimize ziyarete gelerek bizleri onurlandıran kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Kendilerine yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik” dedi.

BURSA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.