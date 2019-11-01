BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

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BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:BUDO07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)

13:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)İDO07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:00 Bursa-Büyükçekmece

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10:30 Büyükçekmece-Bursa



BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:09

YATSI 19:29

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