BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:BUDO07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)
13:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)İDO07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:00 Bursa-Büyükçekmece
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10:30 Büyükçekmece-Bursa
BURSA
01 Kasım 2019 Cuma
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