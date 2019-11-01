Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, BursaBalıkesir karayolu üzeri Karacabey TİGEM önünde meydana geldi. Reşat Çankaya, kullandığı 06 GB 2257 plakalı traktör ile Karacabey TİGEM işletmesinden çıkmak isterken, Bursa’dan Balıkesir istikametine seyir eden sürücü Mehmet Kocabıyık idaresindeki 16 KLB 40 plakalı çekici ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çekici devrilerek yolu kapatırken, sürücüler Reşat Çankaya ve Mehmet Kocabıyık, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süreliğine İzmirBursa karayoluna trafiğe kapanırken, trafik akışı polis ekipleri tarafından Bakırköy yoluna verildi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında devrilen çekici olay yerinden kaldırılarak İzmirBursa karayolu trafiğe açıldı.

BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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YATSI 19:29

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