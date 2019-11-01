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(Özel) 21 sene sonra gözlerini açtı, çifte mutluluk yaşadı Yardımsever vatandaşlar Acar ailesine ...

İHA

Bursa'da 21 sene sonra gözleri açılan Ayşe'nin ailesine yardımsever bir vatandaş tarafından kamyonet hediye edildi. Gözlerini dünyaya açtıktan sonra her yeri merak ettiğini söyleyen Ayşe Acar, "Babamla birlikte bu araçla her yere gideceğiz" dedi.

(Özel) 21 sene sonra gözlerini açtı, çifte mutluluk yaşadı Yardımsever vatandaşlar Acar ailesine kamyonet hediye etti

Bursa'da 21 sene sonra gözleri açılan Ayşe'nin ailesine yardımsever bir vatandaş tarafından kamyonet hediye edildi. Gözlerini dünyaya açtıktan sonra her yeri merak ettiğini söyleyen Ayşe Acar, "Babamla birlikte bu araçla her yere gideceğiz" dedi.
Bursalı galerici örnek bir davranışa imza attı. 21 sene sonra yapılan ameliyatla adeta yeniden dünyaya gelen ve gözleri görmeye başlayan Ayşe Acar'ın ailesine bir destek de yardımsever bir esnaftan geldi. Oto ekspertiz işi yapan Murat Dursun, Ayşe'nin ailesinin maddi durumunun çok iyi olmadığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen yardımsever Dursun, Ayşe'nin babası Mustafa Acar ile irtibata geçerek iş imkanı sağlaması için bir kamyonet hediye etmek istediklerini söyledi. Bu durumu sevinçle karşılayan Acar ailesine yardımsever galericiler kamyoneti hediye etti. Bu kamyonetle Acar ailesi hem para kazanacak, hem de kızları Ayşe'nin görmediği yerleri daha rahat gezebilmesini sağlayacak. Öte yandan teslim edilmeden önce teknik bakımları yapılan kamyonetin bundan sonraki bütün bakımları başka bir yardımsever oto mekanik ustası Engin Akgün tarafından karşılanacak.
Ayşe Acar, "21 senedir dünyayı görmüyordum, her şey karanlıktı. Çok şükür 21 sene sonra ailemi ve dünyayı gördüm. Bugün de tanımadığım, bilmediğim yardımsever abilerim bana bir araba hediye etti. Mutluluk üstüne mutluluk yaşadım. Dağ, taş her yeri merak ediyordum, babamla birlikte Bursa'nın her yerine, memleketime gidebileceğim için çok mutluyum" diyerek yardımseverlere teşekkür etti.
Bursa'da oto ekspertiz işiyle uğraşan ve Ayşe'nin ailesine kamyonet hediye eden Murat Dursun, "Geçtiğimiz günlerde Ayşe kardeşimizin haberlerini gördükten sonra, kendi imkanlarımız dahilinde böyle bir araba almayı tercih ettik. Ailenin maddi durumunu göz önünde bulundurarak ve bu aracın aileye ekonomik destekte bulunabileceğini düşündük. Kardeşimizin imkanlar dahilinde Bursa'da gezebilmesi ve görmediği yerleri görebilmesi için böyle bir araç aldık ve hediye ettik" ifadesinde bulundu.

BURSA

01 Kasım 2019 Cuma

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