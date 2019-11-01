Buğdayın atası Bursa’da üretilecek

Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Ş. (BESAŞ) ile Bursalıları 37 yıldır sağlıklı ve ekonomik ekmekle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bugün kullanılan modern buğdayın atası olarak kabul edilen siyez buğdayının Bursa’da da üretilmesi için çiftçilere siyez tohumu dağıttı.

Bursa’da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, 37 yılı aşkın süredir halkın en temel gıda maddesi olan ekmek ve ekmek çeşitlerini sağlıklı, kaliteli ve ekonomik sunarken, tarımsal yatırım ve desteklemelerle çiftçiye can suyu oluyor. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle şifa kaynağı karabuğday üretiminin desteklenmesi için 195 çiftçiye karabuğday tohumu dağıtan BESAŞ, şimdi de buğdayın atası olarak kabul edilen ve bazı kaynaklara göre 12 bin yıl önce kültüre alındığı sanılan siyez buğdayının Bursa’da da üretimi için düğmeye bastı. Türkiye’de yoğun olarak Kastamonu’da yetiştirilen siyez buğdayına ilgi genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek artıyor. Son yıllarda organik ürünlere olan ilginin artması, fonksiyonel gıda arayışları, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan eski buğdayları yeniden gündeme getirdi. BESAŞ tarafından siyez ekmeği satışına devam edilirken, Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 400 dönüm alanda üretim yapacak 65 çiftçiye 10 ton siyez tohumu dağıttı. Tohum bedellerinin sadece yüzde 25’i çiftçiler tarafından karşılanırken, hasat sonrası elde edilecek buğday, BESAŞ tarafından işlenerek ekmek olarak Bursalıların sofralarına ulaştırılacak.

Gluten oranı düşük olan siyez buğdayı, modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini içeriyor. Daha fazla demir içeriyor ve genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığı için de sağlık açısından bir risk taşımıyor. Folik asit içeriğinin fazla olması, çinko değerinin de diğer buğdaylara göre daha fazla olmasının yanında karotenoidlerin de yine siyezde daha fazla olması sindirim kolaylığı nedeniyle sağlık tercih edilmesine neden oluyor.

BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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