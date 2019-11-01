Mustafakemalpaşalı sporcular şampiyonadan zaferle döndü

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Mustafakemalpaşa Belediyespor karete takımı Bursa’da düzenlenen şampiyonadan zaferle döndü.

Geçtiğimiz gün Bursa’da yapılan kulüplerarası Zafer Kupası kick boks şampiyonasında Mustafakemalpaşayı temsil eden 7 sporcu, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Heyecan dolu geçen müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular Ali İmran Tokay birinci olurken, Mert Yıldırım, Rüveyda Kula ve Sevde Mutluer ikinci, Çise Dilli ise üçüncü oldu.

BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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