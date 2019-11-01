Bebeklerde ek gıdaya geçiş

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, “Bebeklerin ek gıdaya geçiş döneminin özeti sabır ve bol bol denemedir” dedi.

Bebeklerde ek gıdaya geçişin, annelerin hevesle ve heyecanla beklediği bir dönem olduğunu belirten Uzman Dr. Cansu Yılmaz, “Bu döneminde bebeğiniz tüm gıdaları ilk kez tadıyor. İlk tadımlarda ek gıdaları reddetmeleri beklenen bir durumdur. Umutsuzluğa kapılmadan ve stres yapmadan tekrar tekrar denemeye devam etmelisiniz. Ek gıdaya geçiş döneminin özeti sabır ve bol bol denemedir” dedi.

İlk 6 ayda bebeğiniz için sadece anne sütü yeterli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ek gıdalara 6. aydan sonra tadımlar şeklinde yavaş yavaş başlanmalıdır. Tadımlarda üç gün kuralı geçerlidir. ilk gün çay kaşığı, ikinci gün tatlı kaşığı, üçüncü gün alabildiği kadar olacak şekilde arttırılarak denenmelidir. Herhangi bir allerjik reaksiyon (vücutta/ağız çevresinde döküntü, ciddi huzursuzluk, kakada kanama, aşırı kusma vb.) görülmezse, yeni besine geçilebilir. Unutulmamalı ki, ilk bir yaş (özellikle ilk 9 ay) ana öğün anne sütü (anne sütü yoksa formül mama) ara öğün ek gıda olmalıdır. Anne sütüne 2 yaşına kadar devam edilmelidir. Mümkün hazır gıdalardan uzak durulmalı, kavanoz ürünleri ve paketli gıda kullanılmamalıdır. 1 yaşından önce bal, yumurta beyazı, tuz ve şeker verilmemelidir” diye konuştu.

Ek gıdaya ilk başlangıç sebze, yoğurt ve meyve püresi ile olması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Mevsim meyve ve sebzeleri tercih edilmelidir. Meyve püresi, cam rende kullanılarak hazırlanabilir. Elma, şeftali, armut, muz, kayısı, avokado verilebilir. Çilek allerjik olabilir. Portakal ve mandilina aroması ve kabuklarındaki uçucu yağlar nedeniyle erken dönemde gaz ve kolik yapabilir. Hazır meyve suları verilmemelidir. Yoğurt, evde günlük sütten mayalanmış taze olarak verilmelidir. Eğer çocuk sade yoğurt sevmiyorsa meyve veya pekmezle tatlandırılabilir. Sebze çorbası, patates, havuç, kabak, bal kabağı, ıspanak, taze fasulye, bezelye, domates, maydanoz, kırmızı mercimek, pirinç ile hazırlanabilir. Sebzeler zeytinyağı ile haşlandıktan sonra rondo veya tel süzgeçten geçirilir. Hazırlanan püre çok akışkan veya çok koyu kıvamda olmamalıdır” dedi.

BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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