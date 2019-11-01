Kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu

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BURSA'da, kaykaylı 2 gencin servis minibüsünün arkasına tutunarak, yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaykaylı gencin, yolculuk sırasında yola düştüğü ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaykaylı 2 gencin, servis minibüsünün arkasına tutunup, yolculuk yaptığını görenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti. Tehlikeli yolculuğun yer aldığı görüntülerde, gençlerden birinin, yolculuk sırasında yola düştüğü ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.



BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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