Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza Ortaköy yolunda meydana geldi. 37 yaşındaki Ali K. idaresindeki 16 UT 780 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen 43 yaşındaki Emine O. idaresindeki 16 Y 4545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Tolunay K, 33 yaşındaki Yahya K. ve 45 yaşındaki Murat Y. yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araçlar ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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