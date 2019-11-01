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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.
Kaza Ortaköy yolunda meydana geldi. 37 yaşındaki Ali K. idaresindeki 16 UT 780 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen 43 yaşındaki Emine O. idaresindeki 16 Y 4545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Tolunay K, 33 yaşındaki Yahya K. ve 45 yaşındaki Murat Y. yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araçlar ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

BURSA

01 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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