Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı

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BURSAAnkara Karayolu üzerinde TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Bursa-Karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden henüz plakası öğrenilemeyen TIR'ın tankından yola mazot döküldü. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan arçlar birbirine girdi. Toplam 16 birbirine girerken, 6 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Uzun araç kuyruklarına neden olan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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