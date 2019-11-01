Engelliler Meclisi, Sönmez’le yola devam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelliler Meclisi, Sönmez’le yola devam

İHA

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi olağan genel kurulunda İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Engelliler Meclisi, Sönmez’le yola devam

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi olağan genel kurulunda İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Koza Salon’da gerçekleştirilen Engelliler Meclisi olağan genel kuruluna Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Engelliler Meclisi üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Şevket Orhan, gösterdiği emeklerden dolayı Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ile yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti. Orhan, “Az evvel İstiklal Marşı’nı okurken bende çok farklı çağrışımlar ortaya çıktı. Türkiye’mizin yakın coğrafyasında kanayan yaraları gördüm, aklımdan geçirdim. Allah’a çok şükür ki ülkemizde savaş yok. Ülkemiz huzur ve mutluluk içinde. Ve bizler ayaktayız. Hepimiz Allah muhafaza ülkemizi bir şey olursa perişan oluruz. Yaşama hakkımız elimizden alınır. Özgürlükler elimizden gider. Onun için her Türk Bayrağımıza bakışımızda o bayraktaki kırmızı rengi, bize bu vatanı emanet eden şehitlerimizim kanı olduğunu unutmayalım. Oradaki hilalin bizim bağımsızlığımız ve hür yaşama anlayışımızın olduğunu unutmayalım. Oradaki yıldızında şehitlerimiz olduğunu unutmayalım. Onlara çok borcumuz var. Onlara çok fazla saygı gösterip bolca dua etmeliyiz. Ne mutlu bu ülkedeki bağımsızlığa, ne mutlu göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımıza, ne mutlu bağımsız ülkemize, ne mutlu vatanımıza. İbrahim Sönmez kardeşimin, Engelliler Meclisi çatısı altında bu şehir ve ülke için güzel hizmetler yaptığına inanıyorum. Engelliler Meclisi, Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyor. Bizler de kendileriyle gurur duyuyoruz. Programların dolu dolu geçmesi Bursa Kent Konseyi’nin ve Engelliler Meclisi’nin güzel çalışmalar yaptığını gösteriyor. Engelli kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar bizleri de motive ediyor. Hep birlikte faydalı işlere imza atmayı sürdüreceğiz. Yeni seçilecek yönetimi kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.
Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, 2008’deni beri başkanlığını yürüttüğü Engelliler Meclisi’nde güzel işlere imza attıklarını, güzel arkadaşlıklar oluşturduklarını söyledi. Tüm katılımcılarla büyük bir aile gibi olduklarını belirten Sönmez, tüm faaliyetlerin yüksek katılımla yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından oylamanın açık yapılmasına karar verildiği seçimlere geçildi. Mevcut başkan İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçildi.İbrahim Sönmez başkanlığındaki yeni yönetimde İsmail Taş, Mecbure Güneri, Özgür Fehmi Havados, Yunus Küçükkaraca, Feryal Önen, İpek Öztürk, Gülcan Kahya, Recep Can, Gülşah Güler, Harun Tunç, Sema Armağan, Alihan Çetinkaya asıl listede yer alırken, Mustafa Çoban, Murat Çetin, Ferah Köse, Berna Yılmaz, Serap Vural Saygı, Cüneyt Koyun, Serdar Tetik, Kıymet Bilgici, Yusuf Oranlı, Remziye Mutaf, Fatma Alper ve Şükrü Taşçı yedek listede yer aldı.

BURSA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zeytin yağlı yemekler yarıştı
YEREL HABERLER Zeytin yağlı yemekler yarıştı
Bursa tarihî bir eserine daha kavuşuyor
YEREL HABERLER Bursa tarihî bir eserine daha kavuşuyor
Bursa'da 'sis' kazası: 5 yaralı Bursa'da sis yüzünden meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da 'sis' kazası: 5 yaralı Bursa'da sis yüzünden ...
Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
YEREL HABERLER Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
Ortaokul öğrencileri hayatlarına yön veren tercihlerini artık doğru yapıyor Kariyer günleri kapsamında Büyükorhan’da söyleyişi düzenlendi
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri hayatlarına yön veren ...
Kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Matlı: “Doğanbey SMÖ’ler Bursa’mıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Matlı: “Doğanbey SMÖ’ler Bursa’mıza hayırlı olsun”
Çakarlı araçlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Çakarlı araçlara ceza yağdı
Facianın eşiğinde dönüldü
YEREL HABERLER Facianın eşiğinde dönüldü
Bebeklerde ek gıdaya geçiş
YEREL HABERLER Bebeklerde ek gıdaya geçiş
Türk Kızılay’ın iyilik hareketi dünyaya umut oluyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay’ın iyilik hareketi dünyaya umut oluyor
Mustafakemalpaşalı sporcular şampiyonadan zaferle döndü
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşalı sporcular şampiyonadan zaferle ...
Buğdayın atası Bursa’da üretilecek
YEREL HABERLER Buğdayın atası Bursa’da üretilecek
Emoji hastası olduk...Yazının yerini artık simgeler aldı En çok gençler kullanıyor
YEREL HABERLER Emoji hastası olduk...Yazının yerini artık simgeler ...
Denize uçan otomobilde can verdi
YEREL HABERLER Denize uçan otomobilde can verdi
(Özel) 21 sene sonra gözlerini açtı, çifte mutluluk yaşadı Yardımsever vatandaşlar Acar ailesine kamyonet hediye etti
YEREL HABERLER (Özel) 21 sene sonra gözlerini açtı, çifte mutluluk ...
Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı Karacabey’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da feci kaza...Devrilen çekici İzmir yolunu ...
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
Jandarma ve MİT'ten ortak FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarma ve MİT'ten ortak FETÖ/PDY operasyonu: 1 ...
Devrilen TIR, Bursa-Balıkesir Karayolunu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Devrilen TIR, Bursa-Balıkesir Karayolunu trafiğe ...
Bursa’da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa’da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X