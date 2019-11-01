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Bursa’da 594 bin dekar tarım arazisi sulandı

İHA

Bursa'da tarımda su tasarrufu sağlanması, çiftçilerin kazançlarının artırılması noktasında yapılan çalışmalar neticesinde 594 bin dekar tarım arazisi sulandı.

Bursa’da 594 bin dekar tarım arazisi sulandı

Bursa’da tarımda su tasarrufu sağlanması, çiftçilerin kazançlarının artırılması noktasında yapılan çalışmalar neticesinde 594 bin dekar tarım arazisi sulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyor.
Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilirken tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.
Bu kapsamda Büyük Cihan Devleti Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, “2019 yılı sulama sezonunda Bursa ilimiz ve ilçelerimizde toplam 594 bin 406 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bursa il ve ilçelerimizde 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 809 milyon TL katkı sağlanmıştır. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BURSA

01 Kasım 2019 Cuma

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