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Müşteriler artık çok rahat Limak Enerji’den Dijital çağa özel kolaylık

İHA

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Dijital dönüşüm yılı olarak ilan ettiği 2019 yılındaki projeleri ve buna bağlı olarak alınan aksiyonları değerlendirdi. Teknolojinin sunduğu imkanlarla yaşamın kolaylaştığını ve müşterilerin daha kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapma olanağına kavuştuğunu söyledi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Dijital dönüşüm yılı olarak ilan ettiği 2019 yılındaki projeleri ve buna bağlı olarak alınan aksiyonları değerlendirdi. Teknolojinin sunduğu imkanlarla yaşamın kolaylaştığını ve müşterilerin daha kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapma olanağına kavuştuğunu söyledi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, dijital dönüşüm süreçlerine dair açıklamalarda bulundu. Dijital dönüşüm süreçlerine öncelikle online işlem merkezini açarak başladıklarını ifade eden Aytac, “Yaklaşık 4 sene önce müşteri işlem merkezlerimize ilaveten teknolojinin verdiği imkanları kullanarak,Online İşlem Merkezimiz üzerinden tüm hizmetleri sunmaya başladık. Abonelik sonlandırma,güvence bedeli iadesi gerçekleştirilmesi, borç sorgulanması veya fatura ödenmesi gibi tüm işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağladık. Geçen yıl devreye aldığımız uygulama ile de eDevlet üzerinden hizmet vermeye başlayan ilk enerji şirketi olduk. Müşterilerimizi mümkün olduğunca işlerinden izin almalarına gerek kalmadan, başka meşguliyetleri varsa bunları bölmeden, zaman kaybetmeden tüm bu işlemleri yapabilir hale getirdiğimiz için mutluyuz. Online işlem kanalındaki işlem hacmimiz günbegün artıyor. Şirket olarak, online işlem merkezimizdeki işlem hacmini düzenli olarak takip ediyoruz. Müşterilerimizin bu kanal hakkında farkındalığının oluşması için gerekli tanıtım faaliyetlerini yürütüyoruz. Yakın bir gelecekte tüm işlemlerin online ortama kayıp, fiziki mekanlarımızdan daha az hizmet verileceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Dijitalleşmeye ve buna bağlı olarak kağıt kullanımının aza indirilmesini benimseyen bir yapıya geçtiklerini belirterek sözlerini sürdüren Aytac, “Eskiden evlere fatura kağıt olarak bırakılıyordu. Kağıt fatura, teknoloji ve iletişim çağında çok da lüzumlu bir basım şekli değil. Müşterilerimizin bilgilerinin de güncellenmesiyle beraber yaklaşık yüzde 92 oranında günceliletişim verilerine sahibiz. Kağıt fatura bıraktığımızda zaman zaman faturaların kaybolması, müşteriye ulaşmaması gibi durumlar söz konusu oluyordu. Şuan Bursa’daki1.5 milyon müşterimizin yaklaşık 500 binine sadece SMS ve mail yoluyla faturaları iletiliyor,kağıt faturabırakılmıyor. Bursa özelinde bu durumu değerlendirecek olursak yıllık yaklaşık 6 tonluk bir kağıttasarrufumuz mevcut. Tüm bölgeye baktığımızda da Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’yı da dahil ettiğimizde de yıllık 12 tonu geçkin bir kağıt tasarrufu yaptığımızı söyleyebiliriz. Buna mukabil, faturalarda ve abonelik işlemlerinde kullandığımız kağıtları doğaya yeniden kazandırmak amacıyla başlattığımızYeşil Dönüşüm Ormanları Projemizle de 3 milyon müşterimizden yaklaşık 1 milyonunun dijital faturaya geçmesini sağladık. Halihazırda 2 milyon fatura ise müşterilerimize kağıt fatura olarak iletiliyor. Bu durumu dengelemek için devreye aldığımız Yeşil Dönüşüm Ormanları Projemiz, bu kağıt tonuna tekabül eden kısmı, tekrar doğayla kavuşturmak için tasarlandı. Bu proje kapsamında oluşan kağıt harcamasını doğaya yılda bin ağaç dikerek, tolere ediyoruz.Projemizin ilk etabı Çanakkale’de hayata geçti, bu sene Balıkesir’de dikim işlemi gerçekleştireceğiz. Daha sonra Bursa ve Yalova illerindeprojemize devam edip, 4 yılın sonunda tüm işlemlerimizde de kağıt kullanımının sıfırlandığı bir gelecek hayal ediyoruz. Elektrikle ilgili işlemlere baktığımızda sadece faturalar sebebiyle değil, abonelik sözleşmelerinde de kağıt kullanımı söz konusu. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor, süreç sonuçlandığında artık abonelik sözleşmelerinde de tablet üzerinden aldığımız imzayla, daha sonrasında müşterilerimizin eposta adreslerine yollayacağımız sözleşme ile beraber kağıt kullanımını sıfırlayacağız. Çok daha çevreci doğaya saygılı bir şirket haline bürüneceğiz” dedi.

BURSA

01 Kasım 2019 Cuma

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