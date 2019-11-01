Bursa'da kayıp alarmı 6 gündür haber alınamıyor

Cildin pürüzsüz ve parlak olması için maske tarifleri

Bursa’da pazara gitmek için evden ayrılıp sırra kadem basan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Şerif Albayrak, pazar günü saat 16 sularında pazar alışverişi yapmak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen evli ve 2 çocuk babası Albayrak'ın ailesi polise haber verdi. Daha önce böyle bir olayla kaşılaşmadıklarını dile getiren yakınları, Şerif Albayrak'ı görenlerin 0539 689 62 65 numaralı telefonu aramalarını ya da polise haber vermelerini istedi.

BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:09

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.