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Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor

İHA

Karacabey’de metruk binalar yıkılıyor

Karacabey Belediyesi ilçedeki metruk binaları yıkıyor.
Karacabey Belediyesi, şehir içinde kalan metruk binaları mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda yıkıyor. Belediye bütün çalışmaları yer sahipleri ile irtibata geçerek yapıyor. Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“Yıllardır yaptığımız bir uygulama. Bu sayede hem yıkılma riskine karşı hem de kötü maksatlarla kullanılma ihtimâli olan binaları sokaklarımızdan kaldırıyoruz. Ayrıca yıkılan binalar kısa sürelide olsa otopark olarak mahalle sakinlerine nefes aldırıyor. Gelen talep sayısı oldukça fazla. Bizler de programımız dahilinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle yıkımları sürdürüyoruz. Her yönüyle vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

BURSA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:29
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