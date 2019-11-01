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Osmangazi’den Küplüpınar’a çifte hizmet Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisi hizmete açıldı Dündar: ...

İHA

Merkezden en ücrâ noktaya kadar her alanda hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'ne çifte hizmet sundu. Yapımı tamamlanan Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisi ve Kıvılcım Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Osmangazi’den Küplüpınar’a çifte hizmet Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisi hizmete açıldı Dündar: “Hizmetlerimiz yağmur gibi yağıyor”

Merkezden en ücrâ noktaya kadar her alanda hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi’ne çifte hizmet sundu. Yapımı tamamlanan Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisi ve Kıvılcım Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Eğitim, sağlık, spor, çevre ve tarihi mirasın korunması gibi hayatın her alanında yatırımlarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski spor kulüplerinden biri olan Yeşildağ Spor Kulübü’ne modern bir sosyal tesis kazandırdı. Daha önce kulüp binası olarak kullanılan ve mülkiyeti belediyeye ait olan tek katlı binayı geçen mart ayında yıkan Osmangazi Belediyesi, 600 metrekare alan üzerine 2 katlı modern bir kulüp binası inşâ etti. Sosyal tesis olarak da kullanılacak yeni binanın alt katında yönetim odası, lokal, üst katında ise 2 adet çok maksatlı salon, soyunma odası ve duşlar yer alıyor. Terası ve bahçesi ile mahalle için de önemli bir sosyal tesis olacak olan yatırım için 850 bin TL kaynak kullanıldı.
Osmangazi Belediyesi’nin Küplüpınar Mahallesi’ne kazandırdığı bir diğer hizmet de Kıvılcım Parkı oldu. Toplam 1540 metrekare alan üzerine kurulan parkta, dinlenme, çocuk oyun ve fitness alanları ile yürüyüş yolu yer alıyor. Küplüpınar sâkinlerinin buluşma noktası olacak olan park 6 ayda hayata geçirilirken, 145 bin TL kaynak kullanıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisi ve Kıvılcım Parkı’nın açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekilleri Müfit Aydın, Zafer Işık ve Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Yeşildağspor Kulübü Başkanı Mahmut Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yağmurlu bir günde hizmetleri yağmur gibi yağdırdıklarını söyledi. Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasın yaşatılmasından kentsel dönüşüme, spordan eğitime kadar her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisar’ın korunup yaşatılması ve özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına hayata geçirdiğimiz Yaşayan Tarih Hisar Kentsel Tasarım Projesi ile 2400 yıllık geçmişi bulunan Hisar Sur İçi bölgesindeki tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz. Önümüzdeki günlerde Oruç Bey Caddesi’nin açılışını yapacağız. Eski Bursa’yı orada hep birlikte yaşayacağız. Kentsel dönüşüm alanında Soğanlı Mahallesinde Türkiye’ye örnek bir projeyi hayata geçirdik. Kükürtlü’de kamuya ait olan bazı binaları alarak o bölgenin de dönüşüme girmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Her mahalleye gençlerin ve vatandaşların spor yapabileceği tesisler inşa ettiklerini belirten Başkan Dündar, “Spor kulüplerimize maddi manevi desteklerimizi sürdürüyoruz. Malzeme desteğinde bulunurken yeni kulüp binaları inşa ediyoruz. Bursa’nın en eski spor kulüplerinden biri olan Yeşildağ Spor Kulübü’nün binası eskimişti. Bu kulübümüz için modern bir bina inşa ettik. Bu tesis mahallemize de bir güzellik kattı. Gençlerimizin burasını en etkin şekilde kullanmasını istiyorum. Önemli olan tesis yapmak değil, önemli olan bu tesislerin faal olarak kullanılması. Tesislerimizden Osmangazi Belediyespor hâricinde 19 spor kulübü ile 2 bin 200 lisanslı sporcudan fazlası yararlandı. Yararlanmaya da devam ediyor. Tesislerimizde, Osmangazi’nin ve Türkiye’nin gururu olan birçok sporcu yetiştirdik. Tesislerden daha fazla gencimizin ve vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak adına spor kulüplerimizin de bu konuda çalışmalar yapmasını istiyorum. Özellikle okullar ile görüşerek öğrencileri spor tesislerine çekmeliyiz. Yeşildağ Spor Kulübü’nün bu konuda çalışmalar yürüttüğünü biliyorum. Bu tesisimizin hem kulübümüz hem de mahalle sakinleri adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“10 yılda 303 yeni park yaptık”
Osmangazi Belediyesi’nin park yapma noktasında da ciddi işlere imza attığını dile getiren Başkan Dündar, “10 Yılda 303 yeni park kazandırdık. 2009 yılında 591 bin 590 metrekare olan park ve yeşil alan miktarını 10 yılda 874 bin 943 metrekareye çıkarttık. Bu yıl farklı mahallelerimizde şu ana kadar 15 parkımızı tamamladık, 10 parkımızın da çalışmaları devam ediyor. Sosyal alanı, yeşili bol bir Osmangazi için çalışıyoruz. Kıvılcım Parkı, Küplüpınar Mahallemize nefes aldıracak bir yatırım oldu” ifadelerini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın da yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediyesi, ilçenin her bir köşesine hizmetleriyle damgasını vuruyor. Başkanımız Mustafa Dündar, konuşmasında yapmış oldukları hizmetleri sayarken saatlerce sürecek sandım. Her mahallemizde Başkanımız Mustafa Dündar’ın ve AK parti belediyeciliğinin imzası var. Başkanımız Mustafa Dündar'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Küplüpınar Mahale Muhtarı Kamil Konuşkan ve Yeşildağ Spor Kulübü 2. Başkanı Recep Yıldız da yaptıkları konuşmalarda Başan Dündar’a teşekkürlerini sundu.
Konuşmaların ardından Başkan Dündar ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle birlikte Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisi, hizmete açıldı. Tesisi gezen Başkan Dündar, açılış törenine katılan vatandaşlara pilav ikram etti.

BURSA

01 Kasım 2019 Cuma

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