Gürsulalar seher vaktinde buluşuyor

Gürsu ilçesinde, protokol mensupları, seher vakitlerinde camilerde ilçe halkıyla buluşarak seher vaktinin bereketini paylaşıyor.

Belediye Başkanlığı, Gürsu Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, TÜGVA, GİHMED, İHH ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Seher Vaktinde Şehrin Kalbinde GürsulularB uluşuyor” sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Gürsu protokolü sabah namazlarında ilçe halkıyla buluşuyor. “Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hem manevî değerlerimizi birlikte yaşıyoruz, hem de bir araya geldiğimiz ortamlarda olduğu gibi ilçemiz için istişâreler yapma imkânımız oluyor. Birlik ve beraberliğin sıcaklığını seher vakitlerinde hemşehrilerimizle yaşıyoruz” dedi.

Gürsu protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe halkı, birlik, kardeşlik, hemşehrilik duyguları içerisinde sabah namazını kılıyor ve ardından birlikte kahvaltı yaparak sohbet ediyor.

BURSA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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