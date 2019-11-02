Akciğer kanseri erken teşhisle tedavi ediliyor

Kanser sebebiyle gerçekleşen ölümler içinde akciğer kanserinin birinci sırada geldiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Erol, erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Akciğer kanserinin dünyada en sık görülen kanserlerden biri olduğunu ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Erol, “Akciğer kanseri, kanser sebebiyle ölümler içinde birinci sırada yer almaktadır. Bu sebeple kasım ayı ‘akciğer kanseri farkındalık ayı’ olarak seçilmiş ve çeşitli faaliyetlerle bu hastalığa dikkat çekilmek istenmiştir. Sigara içenlerde akciğer kanseri riski daha yüksek olurken, hava kirliliği de akciğer kanserine sebebiyet verebiler. Türkiye’de geçmiş yıllarda kadınlarda daha az görülen akciğer kanseri, şimdiler de ise daha sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kadınlar hayatın içerisinde daha fazla rol oynamaya başlamıştır. Bunu engellemek adına 40 yaşını doldurmuş kişilerin, sigara içenlerin ve çevre faktörlerine maruz kalanların akciğer checkup'ı yaptırması gerekmektedir” dedi.

Erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Erol, “Maalesef Türkiye’de hastaneye başvuran insanların yüzde 80’i özellikle cerrahi aşamayı geçmiş durumdadır. Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, safhası, hastanın yaşı ve diğer sağlık problemleri gibi birden fazla faktör etkilidir” diye konuştu.

BURSA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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