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Bursaspor, 44 yıl sonra evindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı

DHA

- İç saha performansıyla dikkat çeken Bursaspor, evindeki 4 maçını da kayıpsız atlatarak 44 yıl sonra en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar aynı zamanda Türkiye profesyonel liglerinde bu sezon evinde kayıp yaşamayan 3 takımdan biri durumunda.

- İç saha performansıyla dikkat çeken Bursaspor, evindeki 4 maçını da kayıpsız atlatarak 44 yıl sonra en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar aynı zamanda Türkiye profesyonel liglerinde bu sezon evinde kayıp yaşamayan 3 takımdan biri durumunda.
TFF 1´inci Lig´de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası´nda da yoluna devam ediyor. Kupada Bayburt deplasmanında zor olsa da alınan galibiyetle birlikte gelen tur bileti, takımda atmosferi tamamen iyiye götürürken; Onur Atasayar´ın golle dönmesi ve kaleci Ataberk Dadakdeniz´in performansı teknik direktör Yalçın Koşukavak´ı memnun etti. Gözünü yeniden lige çeviren yeşil beyazlı ekip, pazartesi günü ağırlayacağı Balıkesirspor karşısında da 3 puana uzanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
BALIKESİRSPOR'U YENERSE BAŞARISINI TEKRARLAYACAK
Balıkesirspor karşısında iç saha avantajına sahip Bursaspor, evindeki görüntüsüyle de ışık saçıyor. Bu sezon sahasında oynadığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, 44 yıl sonra sahasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar son olarak 1975-76 sezonunda iç sahada oynadığı 4 maçı kazanmıştı. Bursaspor´un kulüp tarihinde ise en iyi sezon başlangıcı 1970-71 sezonunda görüldü. Bursa temsilcisi, o sezon sahasında oynadığı ilk 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Balıkesirspor maçını kazanması halinde yeşil beyazlılar, bu başarısını tekrarlayacak.
3 TAKIM KAYIPSIZ
Türkiye´de profesyonel liglerde ise şu ana dek sahasında puan kaybetmeyen sadece 3 takım bulunuyor. Yeşil beyazlıların ligde karşılaşacağı Balıkesirspor da sahasında oynadığı 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ve Balıkesirspor´un dışında TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele veren Manisa FK da sahasında 5 maçı kayıpsız geçti. Bursaspor bu sezon sahasında; Akhisarspor´u 2-1, Osmanlıspor´u 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u 1-0 ve Cesar Grup Ümraniyespor´u 2-1 mağlup etti.

BURSA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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