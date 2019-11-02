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Gürsu, pazar yerine mayısta kavuşuyor

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, inşaat çalışmaları Gürsu'nun Yenidoğan bölgesinde devam eden çok yönlü pazar yeri ve kapalı otopark projesinin en geç önümüzdeki mayıs ayında hizmete alınacağını açıkladı.

Gürsu, pazar yerine mayısta kavuşuyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, inşaat çalışmaları Gürsu’nun Yenidoğan bölgesinde devam eden çok yönlü pazar yeri ve kapalı otopark projesinin en geç önümüzdeki mayıs ayında hizmete alınacağını açıkladı.
Başkan Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AK Parti İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu ile birlikte Yenidoğan Kapalı Pazar Alanı ve Otopark inşaatında incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzde 60’lık kısmı tamamlanan projenin ‘normal işlevinin yanı sıra’ Ramazan ayı gibi özel tarihlerde fonksiyonel olarak da kullanılabileceğini söyledi. Gürsu’nun hızlı gelişimine paralel olarak böyle bir ihtiyacın hayata geçirilmesinin artık kaçınılmaz hale geldiğini belirten Başkan Aktaş, “Yenidoğan Mahallesi’nde konuşlandırılan pazar alanı ve otopark projemiz, 2 bin 745 metrekare taban alanı üzerinde toplam 5 bin 490 metrekare inşaat alanına sahip. Yapı; bodrum, zemin ve çatı katından oluşuyor. Bodrum katı kapalı otopark, çatı katı açık otopark, zemin katı ise pazar alanı olarak planlandı. Bir pazar alanı olarak gerekli olan donanımın çok ötesinde, zabıtadan güvenlik merkezine, bebek bakım odasından baybayan mescitlere varana kadar tüm detaylar düşünüldü. Kaba imalatlar tamamlandı, zemin döşeme çalışmaları ise sürüyor” dedi.
600 günlük iş süresi 400 güne çekildi
Başkan Aktaş, projenin en geç önümüzdeki Mayıs ayında tamamlanarak, Gürsulular’ın hizmetine sunulacağını ifade etti. Normalde 600 gün olan iş bitirme süresini revize ederek 400 güne çektiklerini belirten Başkan Aktaş, “Gürsulu hemşerilerimiz rahat olsunlar. Mayıs ayına varmadan, bu inşaatı tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Alinur Aktaş, projenin tamamlandığında haftanın 1 günü pazar yeri olarak kullanılacağını, diğer günler ve Ramazan ayı gibi özel tarihlerde de değerlendirilebileceğini ifade etti. Başkan Aktaş, “Çok fonksiyonel bir bina ortaya çıkacak. Her şeyden önemlisi, bölgede yoğun bir otopark ihtiyacı var. Dertlere çare olan güzel bir alan olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile yapılan yatırım sebebiyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Yıllardır bölgede bu yönde bir beklenti olduğunu, taleplerin Başkan Aktaş döneminde karşılık bulduğunu vurgulayan Işık, “Bu bölgede iş yapmak zor çünkü arsamız yok, Sağ olsun, Alinur başkanımız binaları kamulaştırarak arsa üretti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi de güzel bir tesis oluyor. Ben inanıyorum ki planlanan tarihten önce inşaat bitecek” ifadelerini kullandı.

BURSA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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